محافظ الوادي الجديد يلتقي رؤساء القرى في الفرافرة

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز الفرافرة؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات الموقف بملف تقنين واضعي اليد وذلك بحضور اللواء محمد الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة.



وبحث الزملوط مع رؤساء القرى أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه عمل لجان التقنين أثناء أداء مهامها للعمل على حلها، موجهًا بالسماح بدفع نسبه ٢٥ ٪ للجادين وتقسيط نسبه ٧٥ ٪ بفائدة ٧٪ على مدى ٧ سنوات؛ وذلك للتيسير عليهم لتمليكهم الأرض.

وشدد المحافظ على ضرورة حصر الحالات واضعة اليد على أقل من٣ أفدنة لتقديم تسهيلات أكبر لهم، موجهًا بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن دفع سداد الرسوم للحفاظ على حق الشعب والدولة.

وقد كلف الزملوط مركز الفرافرة بالتعاقد مع مهندسين إقليميين للعمل على سرعه إنهاء إجراءات التراخيص ومتابعه تنفيذ عمليات الإنشا من الإدارة الهندسية بالوحدات المحلية للقرى والمراكز.



