محافظ الجيزة: إصلاح الأسوار الحديدية لكوبري مصر أسيوط في الحوامدية

تلقت محافظة الجيزة شكاوى المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوجود أجزاء متهالكة بالسور الحديدي لكوبري "مصر ــ أسيوط" بنطاق مدينة الحوامدية، ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الفور رئيس مدينة الحوامدية بإصلاح سور الكوبري الحديدي بالطريق استجابة لمطالب المواطنين وحفاظًا على حياة مستخدميه.

كما تلقت المحافظة شكاوى المواطنين بشأن وجود تهالك في بعض الباكيات بكوبري الساحل باتجاه شارع الوحدة بإمبابة بشمال الجيزة، بالإضافة إلى ضعف الإضاءة أثناء الفترات المسائية مما تعرض حياة المواطنين المترددين على الكوبري للخطر.

ووجه المحافظ على الفور مدير مديرية الطرق ورئيس مدينة الجيزة برفع كفاءة كوبري الساحل وإصلاح أي اجزاء متهالكة به والتأكد من مستوى كفاءة الباكيات والفواصل الحديدية الأرضية والأسوار على جانبي الكوبرى حفاظًا على حياه المواطنين وتجنبا لحدوث أية مشكلات مستقبلية به.

كما وجه راشد برفع كفاءة الإنارة بالكوبري ومراجعة وصيانة عاجله للأعمدة وإصلاح المعطل منها، بالإضافة إلى دعمها بكشافات حديثة؛ وذلك تجنبًا لحدوث أية حوادث على الكوبرى خاصة وأنه يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم.

وقد استجابت المحافظة لمطالب مواطني الهرم حيث وجه المحافظ رئيس حي الهرم برفع كفاءة الإنارة بطريق اللبيني باتجاه مدينة كرداسة؛ وذلك بعد الانتهاء من تطوير ورصف الشارع حتى نهايته، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة الإنارة بكل الطرق الرئيسية والتي تشهد كثافات مرورية حفاظًا على سلامة المواطنين.

من جانب آخر حرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين داخل ديوان عام المحافظة للاستماع إلى شكواهم واستدعاء المختصين عن حل المشكلة لسرعة حلها، مؤكدًا أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والاندماج مع مشكلاتهم والسعي نحو حلها.

حيث اطلع المحافظ على أحد المشكلات الخاصة بوجود مياه صرف صحي بشارع على عبيد بمنطقة بشتيل بمركز أوسيم ، وقد وجه على الفور شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز أوسيم بحل المشكلة وإزالة أسباب الشكوى، وتم بالفعل حل مشكلة الصرف الصحي بالشارع وتم تمهيده استجابة للمواطنين.











