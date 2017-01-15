إقبال متوسط في انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر

تشهد انتخابات الغرفة التجارية بالبحر لأحمر، إقبالًا متوسطًا منذ فتح باب التصويت اليوم السبت، لاختيار مجلس الإدارة في دورته الجديدة.

وقال خالد رضا رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر أن الانتخابات التي انطلقت اليوم السبت، تشهد إقبالًا متوسطًا نزيها، مقدما الشكر لجميع التجار الذين شاركوا مشاركة إيجابية للارتقاء بالغرفة، مناشدًا جميع التجار بالنزول والمشاركة في الانتخابات لاختيار من يمثلهم.

يذكر أن عدد الذين لهم حق التصويت في انتخابات الغرف التجارية بالبحر الأحمر 5842 تاجر ، يتنافس 13 مرشحا على 7 مقاعد، هم، خالد محمد محمود عبدالجليل وأحمد حامد أحمد جاد، وأحمد أبو الحسن هلال، وعلاء حسن محمد علي، علاء إبراهيم خليل، حسام الدين منصور وقاسم محمد محمود الشربيني وأنطونيوس صلاح محروس سليمان وصلاح أحمد إبراهيم محمد وعلي يوسف حمدان ومحمد شاكر على محمد، محمد أحمد محمد.

يتم التصويت لـ 7 مرشحين من أصل 13 مرشحا لعضوية مجلس الإدارة حتى يكون التصويت صحيح.



