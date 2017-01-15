إزالة الإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية بالمنوفية

تنفيذًا لتوجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن تنفيذ ثلاث حالات إزاله فورية بناحية إبنهس بمساحة 1300 متر مربع، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتنفيذ إزالة فورية لمقبرتين تم الشروع في بنائهم بالمخالفة على الأراضي الزراعية بمساحة 18 متر مربع بقرية ميت عافية.

وفي سياق متصل تم رفع 40 طن قمامة من الوحدة المحلية بالبتانون ونقلها للمدفن الصحي بكفر داود بمدينة السادات، وتمهيد طريق الكوم الأخضر البتانون والقرى الثمانية التابعة للوحدة المحلية بإصطباري، وكذا شن حملات ليلية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بقرية المصيلحة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطرق حفاظًا على الصالح العام وحقوق المواطنين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن باستمرار شن وتكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات من الطرق والميادين، وكذا المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.



