راشد : إزالة سوق عشوائي بالحوامدية وفتح الشارع أمام الحركة المرورية

تواصل محافظة الجيزة حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط الشارع وحظر كافة مظاهر التعدي على حرم الطريق العام .

حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم إزالة 30 كشك ومحل مخالف بمنطقة المجزر الآلي بحي الهرم لتعديهم على حرم الطريق العام واحتلالهم الأرصفة المخصصه للمواطنين .

وأشار راشد إلى أنه لن يتم السماح بالتعدي على حرم الطريق وأن هناك عدد من الضوابط تم وضعها للأكشاك المرخصة تشمل إلغاء تراخيص الأكشاك الغير ملتزمة بنظافة المنطقة المحيطة بها أو المتعديه على حرم الطريق العام والأرصفة .

كما أكد المحافظ أنه لن يسمح بوجود مخلفات بجانب أي كشك والتزام صاحب الترخيص بأعمال النظافة بمحيطة والحفاظ على الأرصفة والبلدورات مشيراً إلى أنه سيتابع بالمرور الدوري على الأكشاك للنظر فى مدى التزامها وإلغاء ترخيص الغير ملتزم موضحاً أنه يتم تنظيم حملات إشغالات مسائية لرفع إشغالات المحال التجارية والمقاهى حيث شملت الحملات شارع فيصل بمتفرعاته وسهل حمزة والعريش وكفر طهرمس إضافه إلى شوارع الصفا وعثمان محرم ومنطقة الطوابق بفيصل .

كما أكد المحافظ على تكثيف حملات رفع الاشغالات بحي جنوب الجيزة حيث تم رفع كافة حالات الإشغال للمحال والأكشاك والمقاهى بشارع جمال عبد الناصر قطاع المنيب كما تم إزالة التند والبروز وأوجه الاشغال واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

لافتاً إلى أن اعمال رفع الاشغالات مستمرة حتى يتم إعادة الانضباط للشارع مشيراً إلى أنه تم إزالة سوق الشهداء العشوائي بمدينة الحوامدية ورفع كافة الاشغالات من باعة جائلين وسيارات كارو وقد تم فتح الشارع أمام حركة المواطنين والسيارات والذي كان يعانى من صعوبة السير به .



