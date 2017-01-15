محافظ الفيوم يشدد على سرعة تحصيل مستحقات المحافظة لدى الغير

أصدر اللواء عصام سعد ،محافظ الفيوم ،توجيهاته إلى السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع مسئولي إدارة أملاك الدولة الخاصة والمكتب الفني والمستشار الاقتصادي ومدير عام الشئون القانونية والجهات ذات الصلة، بسرعة وضع خطة عاجلة لآليات تحصيل إيرادات الدولة ومستحقات المحافظة لدى الغير بأسرع وقت ممكن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن آداء المهام المنوطة بهم.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة حصر كافة الأصول المملوكة للدولة داخل نطاق المحافظة، كعقود الإيجار وحق الانتفاع وتشغيل بعض المشروعات، والتشديد على انتظام سداد المستحقات، وذلك فى إطار العمل على تعظيم موارد الدولة وزيادة موارد المحافظة، وتحصيل كافة مديونيات الدولة من الأصول غير المستغلة والمؤجرة للغير، مشدداً على ضرورة مراعاة الضمير فى العمل وتأدية الأعمال المنوطة على الوجه الأكمل، ومضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المتبادل بين الجميع لسرعة تحصيل مستحقات المحافظة لدى الغير.



