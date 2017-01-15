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الكشف على 1254 مريض من خلال القافلة العلاجية بقرية سيدنا الخضر بالفيوم

الكشف على 1254 مريض من خلال القافلة العلاجية بقرية سيدنا الخضر بالفيوم

تاريخ النشر

تفقدت الدكتورة آمال محمد هاشم ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور أحمد سعد الللباد ، منسق عام القوافل العلاجية بالفيوم 
القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية سيدنا الخضر مركز يوسف الصديق والتي نظمتها مديرية الصحة بالفيوم 
فى تخصصات (الباطنة - الأطفال – الجلدية - العظام – النساء - الأنف والأذن – الرمد - أسنان – تنظيم الأسرة) .

بلغ عدد الحالات التي تمت معاينتها ( 1254 ) حالة تم تحويل ( 8 ) مرضى لاستكمال العلاج بالمستشفيات كما تم عمل فحص عشوائى للكشف عن أمراض ضغط الدم والسكر لعدد ( 113 ) متردد إلى جانب عمل فحوصات معملية وأشعة لعدد ( 71 ) حالة فيما تم تنفيذ مجموعة من الندوات للتثقيف الصحى بوجه عام على يد متخصصين في عدد من المجالات الطبية .

 


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