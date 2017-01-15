الكشف على 1254 مريض من خلال القافلة العلاجية بقرية سيدنا الخضر بالفيوم

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تفقدت الدكتورة آمال محمد هاشم ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور أحمد سعد الللباد ، منسق عام القوافل العلاجية بالفيوم

القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية سيدنا الخضر مركز يوسف الصديق والتي نظمتها مديرية الصحة بالفيوم

فى تخصصات (الباطنة - الأطفال – الجلدية - العظام – النساء - الأنف والأذن – الرمد - أسنان – تنظيم الأسرة) .

بلغ عدد الحالات التي تمت معاينتها ( 1254 ) حالة تم تحويل ( 8 ) مرضى لاستكمال العلاج بالمستشفيات كما تم عمل فحص عشوائى للكشف عن أمراض ضغط الدم والسكر لعدد ( 113 ) متردد إلى جانب عمل فحوصات معملية وأشعة لعدد ( 71 ) حالة فيما تم تنفيذ مجموعة من الندوات للتثقيف الصحى بوجه عام على يد متخصصين في عدد من المجالات الطبية .



