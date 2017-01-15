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تسليم وتجهيز ١٢ ألف فدان لإقامة مزارع نخيل ببلاط في الوادي الجدي

تسليم وتجهيز ١٢ ألف فدان لإقامة مزارع نخيل ببلاط في الوادي الجدي

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أكد عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط، بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من تسليم ٦ آلاف فدان للمستثمرين وأبناء المحافظة من الشباب الراغبين في إقامة مزارع نخيل، وذلك ضمن مبادرة المحافظة بتخصيص مساحات من الأراضي الزراعية بتسهيلات غير مسبوقة لإقامة مزارع نخيل، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بدعم زراعة وإنتاج التمور بالمحافظة.

وأضاف عباس أنه يجرى حاليًا إنهاء إجراءات تسليم ٦ آلاف فدان أخرى لعدد من المستثمرين، فضلاً عن الشركات الزراعية الكبرى التي تم توقيع بروتوكولات معها لإقامة مزارع نخيل كبري باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في أنظمة الري والزراعة.


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