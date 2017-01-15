محافظ سوهاج يتابع تداعيات التغيرات الجوية

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تداعيات موجة الطقس السيئ على معظم أنحاء المحافظة، لافتًا النظر إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، وذلك على إثر تعرض مختلف مراكز المحافظة لأمطار خفيفة ومتوسطة.

وأكد المحافظ على غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة باستمرار التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أية تقلبات جوية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة؛ لمواجهة أي مشكلة تطرأ، والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.

كما وجه المحافظ بوضع فرق للتدخل السريع على أهبة الاستعداد؛ تحسبًا للأمطار والسيول المحتملة حتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وكذلك مراجعة مناسيب الترع.

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيء على أغلب محافظات الجمهورية، وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة، واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق، وذلك حتى الاثنين الموافق 3 يناير 2022.



