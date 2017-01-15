محافظ الفيوم يشدد علي الإلتزام بالشروط الهندسية والفنية في أعمال الرصف



التقي اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بمسئول شركات رصف الطرق بالمحافظة بحضور المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم والمهندسة نجاح حافظ وكيل الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم .

تم خلال اللقاء استعراض الطرق والشوارع التي يتم رصفها وتطوير الأرصفة , وما تم إنجازه من أعمال , حيث شدد علي مراعاة الشروط الهندسية والفنية في أعمال الرصف مؤكدا أنه لم يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات المطلوبه.

وأكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من الطرق والشوارع المستهدفة في الرصف وعمل جدول زمني بالاستلام ومن خلال لجنة مشكلة ومتابعة أعمال الرصف أول بأول مع الالتزام بالدقة والمواصفات القياسية ومعايير الرصف , ومراجعة كافت مطابق الصرف الصحي بالشوارع التي يتم رصفها.



