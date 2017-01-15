"قومي المرأة" ينظم ندوة بعنوان "احميها من الختان" بالوادي الجديد

في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كلاً من الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بعنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية.

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد بالتعاون مع لجنة حماية الطفل بالمحافظة وشركاء التنمية ندوة توعية مجتمعية بعنوان "احميها من الختان" بمقر الفرع اليوم الثلاثاء 18/6 / 2019، شملت التوعية الدينية ورأي الإسلام والمسيحية في ختان الإناث والدور الهام الذي يقوم به الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة في هذا الشأن، كما تضمنت الاستشارات القانونية والطبية والاجتماعية وفتح باب الحوار والمناقشة للجمهور ورفع التوصيات.

جدير بالذكر أن حملة شهر بدور تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعي بها على أوسع نطاق من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع المحافظات، بتضافر جهود أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وعضوية المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وذلك انطلاقًا من مهمة اللجنة نحو توحيد الصف للقضاء على جريمة ختان الإناث.



