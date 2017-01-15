عقد اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين في مجلس مدينة طامية بالفيوم

عقد برئاسة اللواء جمال مسعود رئيس مركز ومدينة طامية اللقاء الأسبوعي بالمواطنين؛ حيث التقى بمكتبه بمواطنين من قري سرسنا ومنشأة الجمال ومدينة طامية واستمع إلى شكواهم، مؤكدا العمل على إزالتها وإعطاء التعليمات اللازمة لرؤساء الوحدات المحلية لحلها.

من جانب آخر قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لقرية قصر رشوان التابعة لمركز طامية بتسوية وتمهيد ملعب نادي العبور وإزالة الحشائش الموجودة به بمعدات مجلس المدينة حرصًا على سلامة المواطنين.

كما قامت بحملة نظافة استهدفت طريق مصر الفيوم الصحراوي زمام الوحدة وأمام الكيلو 72 مدخل القرية الرئيسي، كما تم قص وتقليم الأشجار بمدينة طامية ورفع وإزالة القمامة والمخلفات الموجودة بالشوارع.







