بتكلفة 16.5 مليون جنيه ترميم 505 منزل أثري بمدينة بلاط بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد عن تسليم مدينة بلاط الإسلامية الأثرية للشركة المنفذة لمشروع الترميم والإنقاذ، والتي تتضمن 505 منزل على مساحة 22 فدانًا، تنفيذًا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بترميم المدينة، والحفاظ عليها بعد تعرض عدد كبير من المنازل للتصدع والضرر بسبب عوامل المناخ.

قال عادل عباس رئيس مركز بلاط، أن مشروع الترميم يجرى بناء على موافقة الآثار الإسلامية والقبطية على تنفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة بتكلفة إجمالية 16 مليون و500 ألف جنيه حيث تم اسناد المشروع لإحدى الشركات المتخصصة تمهيدًا للبدء في العمل.

وأضاف أن المدينة تتضمن كتل سكنية ومنازل مبنية بالطوب اللبن من طابق واثنين ومتلاصقة، جرى بنائها على تل مرتفع للتمكن من صد هجوم الأعداء واختيار مكان صحي ومناسب بيئيًا بسبب ارتفاع الهضبة المبنى عليها المدينة، وتتميز بالبوابات والمنافذ الضيقة والسقائف وجميعها وسائل دفاعية لمنع دخول الأعداء إلى شوارع المدينة.