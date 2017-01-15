رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاحتفالات 30 يونيو  بصحة الفيوم

أعلنت الدكتورة أمال محمد هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم ،رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات



الصحية بمدن المحافظة بمناسبة احتفالات 30 يونيو

حيث أنه تم وضع خطة تأمين طبي شاملة وإلغاء كافة الإجازات والراحات للفريق الطبي على مستوى مديرية الصحة وإعداد غرفة الأزمات بالمديرية برئاستها للإشراف على خطة التأمين وقت الاحتفالات استعدادًا لاحتفالات 30 يونيو .

وقالت أنه جرى توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات، وكذلك توافر أكياس الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم.

وأضافت انة تم إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة في حال الحاجة إليها، وتأمين جميع المستشفيات بمصادر المياه ومولدات الكهرباء، والتنسيق مع هيئة إسعاف الفيوم لنشر سيارات الإسعاف بالأماكن العامة وأماكن التجمعات



