انطلاق أولى الرحلات الاسبوعية لمشروع العبارات النهرية بأسيوط

نظم مشروع العبارات النهرية بمحافظة أسيوط أولى رحلاته النيلية الاسبوعية بمشاركة المئات من الاهالى والشباب وذلك ضمن فعاليات عروض ورحلات المشروع فى إطار خطة المحافظة لتطوير مشروع العبارات النهرية وتنمية الموارد الذاتية بالمشروع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق متنفس جديد للمواطنين بأسعار مخفضة .

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أهمية تنمية الموارد الذاتية لمشروعات المحافظة وتطويرها معلنا بدء تنفيذ عروض وبرامج للإستغلال الجيد للعبارات النهرية واللانشات التابعة للمشروع لخدمة المواطنين وطلاب المدارس والجامعات والجمعيات الأهلية مع تجهيز عروض خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى وسط تأمين من شرطة المسطحات المائية وفرق الانقاذ النهرى .

وأشار هشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية بالمحافظة الى ان الرحلة انطلقت من المرسى السياحى بحى شرق على متن احدى العبارات النيلية بمشاركة العشرات من الاسر وطلاب الجامعات والمدارس وسط جو يسوده البهجة والسرور تم خلاله تقديم الفقرات الموسيقية والغنائية بمشاركة المواهب المتميزة من الشباب وتنظيم المسابقات الفنية والثقافية للاطفال وسط فرحة وسعادة من جميع الحضور.

وأعلن استمرار الرحلات الاسبوعية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع مديريات الثقافة والتربية والتعليم وجامعتي أسيوط والأزهر وهيئة تنشيط السياحة بمشاركة الفرق الفنية والموسيقية ومسرح العرائس للأطفال مع تقديم الخدمات من "مأكولات ومشروبات" وذلك بهدف خلق متنفس جديد للأفراد والعائلات لافتًا إلى انه سيتم حجز الرحلات بمقر المشروع خلف مبنى المجلس الشعبي المحلي .



