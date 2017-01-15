وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد استراحات المراقبين بإدارة الداخلة

تفقد الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مساء أمس، استراحات إدارة الداخلة التعليمية وقوفًا على احتياجات ضيوف

المحافظة من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل،وكذلك الاطمئنان على احتياجات ومتطلبات الملاحظين من أبناء معلمي المحافظة، أثناء إقامتهم بالاستراحات

المخصصة لهم، بحضور مصطفى محمد علي رئيس نقابة معلمي الوادي الجديد، والدكتور سيد هلالمدير إدارة الداخلة التعليمية.



أكد «التداوي» أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتجهيزها وإعدادها الجيدين بجميع السبل المعيشية لتوفير الراحة الكاملة بما يليق بالمعلم.

كما أصدر تعليماته بتوفير جميع الإمكانيات بداخلها من: (الكهرباء والإنارة الخبز، المبردات والثلاجات، والبوتاجازات، والمراوح)، وغيرها من التجهيزات والأدوات اللازمة لضمان حسن الإقامة.



