وكيل وزارة الزراعة يتفقد إنتاج مشروع الاستزراع السمكي بالخارجة

تفقد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم، مشروع الاستزراع السمكي بمدينة الخارجة، يرافقه رئيس مجلس إدارة المشروع، وبحضور لجنة من الطب البيطري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي بالمحافظة، والتي تم إنشاءها بتكلفة تقديرية بلغت مليون و 760 الف جنيه.

وتفقد المرسي مراحل المشروع الإنتاجية التي تضم مزرعة بها 9 أحواض للاستزراع السمكي، تتضمن 3 أحواض لتربية الأمهات و 6 أحواض للإنتاج مختلفي الأحجام، و 12 حوض طحالب "الازولا" ومفرخة، وأحواض أعلاف.

وقال المرسي، إن المشروع يستهدف إنتاج ما يتراوح من 12 إلى 18 طن أسماك سنويًا كمرحلة أولى، وإنتاج 3 ملايين زريعة سنويًا لرفع نسبة الإنتاج بالتدريج.



