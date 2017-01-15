محافظ البحر الأحمر يتفقد الأعمال الإنشائية بالمدينة الصناعية بالغردقة

تفقد اللواء الدكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، المدينة الصناعية أمام منطقة الحرفيين بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية التي تمت بها.

وخلال المحافظ تفقد للمشروع، أكد أهمية سرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية، وكذلك أعمال التسوية والرصف، وتركيب البلدورات والأنترلوك.

وأضاف أن هذا المشروع سيعمل على فتح العديد من فرص العمل لأبناء وأهالي البحر الأحمر من خلال إنشاء المصانع الصغيرة على مساحات تترواح ما بين 300 إلى 600 مترًا ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج، وكذلك تخزين المنتجات للمستهلك.

يذكر أن، المدينة الصناعية تقام على مساحة 189 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 500 مليون جنيهًا، وسيتم إنشائها على مرحلتين، بحيث تضم 218 مصنعًا ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر.



