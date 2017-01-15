وكيل تعليم الفيوم يتابع البرنامج التدريبي لمعلمي الصف الأول الابتدائي





شهد محمد عبدالله القائم بعمل وكيل وزارة التعليم بالفيوم، فعاليات اليوم التدريبي الثاني من البرنامج التدريبي لمعلمي الصف الأول الابتدائي بمدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية على مناهج الرياضيات الجديدة في إطار رؤية إصلاح التعليم والمنعقد بمركز التنمية المهنية بشرق الفيوم خلال الفترة من الاثنين 10 يونيو وحتى الخميس 13 يونيو 2019.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى التعرف على المفاهيم الرياضية المتضمنة في دليل معلم الرياضيات ومكونات مصفوفة المدى والتتابع، والمهارات الأساسية في مادة الرياضيات واستراتيجيات تدريس مفاهيم الرياضيات، والتعرف على أهمية التكامل بين المواد الدراسية المختلفة والمحاور الأربعة لبناء مناهج الصف الأول الابتدائي، وأهداف ومخرجات تعلم كل محور، وكذلك المهارات الحياتية والقيم.



وأكد عبد لله ضرورة تنفيذ ما تم التدريب عليه داخل قاعات التدريب وتطبيق رؤية التعليم الجديدة، كما أكد أهمية مرحلة الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي في حياة الطفل.

















