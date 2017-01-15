إزالة حالتي تعدي على أراضي الدولة بمدينة برانى غرب مطروح

تنفيذاً للموجة الرابعة عشر لحملات إزالة التعديات على أراضى الدولة بمحافظة مطروح شن مركز ومدينة برانى برئاسة العميد ياسر عامر ،حملة إزالة بالاشتراك مع قسم الشرطة التابع للمكان حيث تم إزالة حالتي تعدي على أراضي الدولة بمساحات مختلفة داخل نطاق مدينة برانى مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بتنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة داخل نطاق المحافظة والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء واسترداد أراضي وأملاك الدولة من المعتدين عليها وفقًا للقانون





