محافظ المنوفية يتابع أخر المستجدات لمحطة المعالجة المركزية بقويسنا

عقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماعًا لمناقشة أخر المستجدات بمحطة المعالجة المركزية بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، وذلك بمكتبه بالديوان العام بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد سعد المستشار الهندسي لوزير الاسكان ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، وممثلين عن جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بقويسنا.



حيث تم مناقشة الموقف الحالي لمحطة المعالجة المركزية بالمنطقة الصناعية بقويسنا والتعرف على آخر المستجدات والمعوقات لإيجاد حلول لها، مشددًا على ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تعوق دون الانتهاء من المحطة لما لها من أهمية في معالجة الصرف الصناعي بما يتوافق مع قوانين البيئة، وكذلك الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وقد وجه المحافظ بإدخال تصريفات مياه الجلود والمصانع الأخرى إلى محطة المعالجة حفاظًا على صحة المواطنين، مشددًا على ضرورة التواصل المستمر معه في حالة وجود أي معوقات، مؤكدًا على ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة لخدمة الوطن والحفاظ على مقدراته وعلى صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعوق عملية الاستثمار والمستثمرين وإيجاد حلول خارج الصندوق للقضاء علي أية مشاكل، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، مؤكدًا أن الاهتمام بالمناطق الصناعية يُعد من أهم عوامل ازدهار التنمية الصناعية.