الكشف على  ١٦٦٧ حالة خلال قافلة طبية بنجع العروبة بقنا

صرح اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية نجع العروبة بمدينة قنا وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها .

وأوضح الهجان أن القافلة ضمت 12 عيادة متنقلة مجهزة لمعظم التخصصات الطبية وهى ( باطنة ، جراحة ، عظام ، أسنان ، نساء وتوليد ، أطفال ، جلدية ، رمد ، تنظيم أسرة ) مشيراً إلى أن القافلة استمرت لمدة يومين تم خلالهما توقيع الكشف الطبى على عدد 1667 حالة مرضية تم تقديم العلاج اللازم لعدد 1479 حالة فيما تم تحويل عدد 188 حالة إلى معامل الدم والطفيليات وعمل آشعة عادية وتلفزيونية واستكمال العلاج بالمستشفى العام .

ومن جانبه أكد الدكتور رمضان الخطيب ، وكيل وزارة الصحة ، أن القافلة لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث تم عقد ندوتين ضمن انشطة القافلة حضرها 307 مواطن وذلك بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامه والأساليب الصحية حفاظًا على صحتهم مؤكداً على استمرار تنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وجامعة جنوب الوادي للوصول إلى جميع أهالينا بالقرى والنجوع .



