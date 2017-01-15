محافظ المنوفية يناقش سبل الارتقاء بالمشروعات القومية بنطاق المحافظة

عقد اليوم، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والمهندس أحمد حسن، والمهندس نصر هاشم من أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة جهود المحافظة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطط الاستثمارية على أرض المحافظة، بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء وزارة القطاعات الخدمية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ومديري إدارات التخطيط والمتابعة وشئون البيئة وأملاك الدولة والتراث الحضاري والتخطيط العمراني والأزمات بالديوان العام.



حيث تم عرض كل التفاصيل المتعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات التي تمت والجاري تنفيذها بنطاق المحافظة والمشروعات المتوقفة وجميع المعوقات وسبل دفع العمل بها لإنهائها في توقيتاتها الزمنية المحددة، وذلك لتحقيق أقصي استفادة منها، كما تم مناقشة الاحتياجات المستقبلية للمحافظة في القطاعات المختلفة مما سيعود بالنفع العام على المواطن.

كما ناقش الاجتماع إنجازات المديريات الخدمية ومشروعات الخطط التنموية التي تمت على أرض المحافظة خلال الفترة من ديسمبر 2018 وحتي يونيو 2019.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية تعمل جاهدة للمضي قدماً في تنفيذ جميع المشروعات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، مشيراً إلى أن المحافظة تسعي في إنجاز المشروعات وإيجاد الحلول لبعض المشروعات المتوقفة بالتنسيق مع مجلس الوزراء وكل الوزارات المعنية.

وعقب الاجتماع تفقد المحافظ ووفد مجلس الوزراء إدارة خدمة المواطنين ومركز إدارة الأزمات بالديوان العام وذلك بعد الانتهاء من تطويرهما لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.







