محافظة سوهاج: إزالات فورية لـ 10 حالات تعدي في المهد خلال 24 ساعة

أعلنت محافظة سوهاج، أمس الأحد، عن تنفيذ إزالات فورية في المهد لـ 10حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بــ 5 مراكز هي: (طما، وطهطا، والمراغة، وحي شرق، وحي غرب سوهاج)، كما تم إيقاف أبنية مخالفة، ومصادرة مواد البناء.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما نفذت حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة فورية فى المهد لـ 5 حالات قبل تطويرها، منها حالة بنجع شما بقرية الحديقة وحيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة مواد البناء، وحالتان بناء مخالف فى المهد بقرية الشوكا، بالإضافة إلى حالة بمساحة واحد قيراط ببندر طما، وأخرى بالدور الأول علوي بقرية العتامنة بمجلس قروية مشطا بمساحة 81 متر.

وذكر أن مركز ومدينة طهطا أوقف حالة بناء مخالف في المهد بدون ترخيص بقرية الصفيحة، مشيرًا إلى قيام مركز ومدينة المراغة بإزالة فورية بنجع العزبة ببني هلال لسور بطول 10متر وارتفاع 1.5متر، لافتاً الانتباه إلى قيام حي شرق سوهاج بأعمال المصادرة والتحفظ على مواد مستخدمة في بناء عقار مخالف بشارع أسيوط – سوهاج.

وفي حي غرب سوهاج نفذ الحي إزالة لمبنيين مخالف بالبلوك الأبيض بمنطقه الحلاجة، بمساحة 3 قراريط.

وأكد التوني أن تلك الحملات المستمرة تنفيذًا لتوجيهات محافظ سوهاج، بتطبيق القانون بكل قوة في مخالفات البناء، وتكثيف الحملات والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد.



