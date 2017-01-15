توقيع بروتوكول بين محافظة القاهرة وشركة للدفع الالكترونى

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توقيع بروتوكول تعاون واتفاق خدمة تحصيل المدفوعات والخدمات المختلفة بين محافظة القاهرة وشركة للخدمات الإلكترونية ش.م.م بحضور أشرف صبرى رئيس مجلس ادارة الشركة وذلك فى اطار اتجاه أجهزة المحافظة لتطبيق سياسة الشمول المالى من خلال الاعتماد على انظمة الدفع الالكترونية بهدف التيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تحسين مستوى التعاملات المالية الرسمية ومكافحة الفساد و بفصل المواطن عن مقدم الخدمة .

قام بتوقيع عقد الاتفاق اللواء محمد حنفى السكرتير العام ممثلا عن محافظة القاهرة ، و وليد السيد عضو مجلس ادارة الشركة ومدير المشروع .



أكد المحافظ فى كلمته انه بتوقيع هذا الاتفاق أصبح لمحافظة القاهرة الريادة بين كل المحافظات فى التطبيق العملى الفاعل لمنظومة المدفوعات الالكترونية تماشياَ مع التوجه العام للدولة وجهاتها الرسمية لتطبيق منظومة الشمول المالى بما يحقق التيسير والسرعة للمواطنين من مختلف الفئات فى عملية دفع رسوم الخدمات بعيدا عن إرهاقهم فى الازدحام اليومى والطوابير امام شبابيك ونوافذ تقليدية لتحصيل الرسوم ، وخاصة تلك الشرائح من المواطنين التى لا تتعامل مع المؤسسات المصرفية .. سعياَ لدمج المعاملات المالية فى هذه المنظومة بحلول عام 2030 .



وأشار المحافظ الى أن المحافظة اختارت أن تكون بداية خطواتها الجادة للارتقاء بخدمات المواطنين فى هذا الاتجاه من خلال التعاون المثمر مع شركة رائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية .

