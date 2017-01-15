محافظ الفيوم يعلن إنشاء مشروع صناعي لاستخراج الأملاح بشمال بحيرة قارون

أعلن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم أن المحافظة بصدد إنشاء مشروع صناعي عملاق لاستخراج الأملاح على الساحل الشمالي لبحيرة قارون بالتعاون مع إحدى الشركات الاستثمارية الصينية، وبالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنمية البحيرة وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

في هذا الإطار استقبل المحافظ كلا من: رئيس القسم الفني بالشركة الصينية، ومهندس المعاينات الميدانية بالشركة، بحضور اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال طه أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية، والعميد محمود عبد الله محمود مدير التخطيط بالشركة، واللواء عبد المحسن الشبراوي وكيل الشركة الصينية بمصر، ومسئولي أملاك الدولة والبيئة والطرق والإسكان والمستشار الاقتصادي للمحافظة وممثلي الشركة المصرية للأملاح المعادن.

أكد المحافظ أننا لن ندخر جهدًا في التعاون مع مختلف الجهات العاملة بالمجال الاستثماري، لافتًا الانتباه إلى أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات البيئية مما يؤهلها لأن تكون أرضًا واعدة للاستثمار.

وأشار إلى أن المشروع المزمع إقامته على مساحة 4 آلاف فدان على الساحل الشمالي لبحيرة قارون قد تم الانتهاء من العديد من الإجراءات مع مختلف الجهات كالهيئة العامة للتنمية السياحية، وهيئة الاستثمار، والآثار، والمحميات، والزراعة، والري والعديد من الجهات ذات الصلة.

وعقب اللقاء، قام محافظ الفيوم ووفد الشركة والحضور بزيارة الموقع المزمع إقامة المشروع علية لتفقده على أرض الواقع، وتم التأكيد على إعداد بيان تفصيلى بالخدمات والمرافق التي ستخدم المشروع من توفير التيار الكهربي، والغاز ومياه الري التي ستستخدم في بعض مراحل العمليات الكيميائية، بجانب الاستعانة ببعض خبرات وتجارب شركة الأملاح إميسال.

وأشار المحافظ إلى أن موقع المشروع يتسم بالعديد من الميزات المكانية منها القرب من الطريق الإقليمي، وتوافر عنصر الأيدي العاملة، وأيضًا القرب من مواقع الخدمات، موضحًا أن الموقع بطول 3.6 كم بساحل البحيرة في متوسط 4.5 كم تقريبًا.

ومن جانبهم، أشار مسئولو الشركة الوطنية للمشروعات إلى أن المشروع سيركز على استخراج واستخلاص عنصر الـ ( صودا آش ) الذي يستخدم في إنتاج ملح الطعام، والحجر الجيري بشكل أساسي، بجانب بعض المستحضرات الطبية، والبويات، وصناعة الزجاج وغيرها من المواد الصناعية التي تستخدم في مجالات الصباغة والغزل والنسيج.



