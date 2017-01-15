الجيزة: انتظام ضخ المياه بجزيرة الدهب وإمبابة

أعلنت محافظة الجيزة انتظام ضخ المياه في المناطق التي تضررت من الانقطاع خلال الأيام الماضية لوجود بعض المعوقات التي واجهت مرشحات المياه بمحطتي جزيرة الدهب وإمبابة، حيث تضافرت جهود المحافظة مع وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها المختلفة لزيادة معدل منسوب المياه لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة.



من جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشكر إلى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية على الاستجابة الفورية والإجراءات السريعة لحسم المشكلة لرفع المعاناة عن المواطنين، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة للعمل على توفير احتياجات كافة القطاعات من المياه وحسم أي شكوى في حينها.

كما وجه محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة الشكر لأجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية و الري للتعاون المثمر والبناء لخدمة المواطنين.

مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف أسفرت عن تشغيل المحطات بالطاقة الكافية وضخ مياه الشرب بالكميات المناسبة للمواطنين.

يذكر أن محافظ الجيزة قد تفقد محطة مياه الشرب بامبابة وجزيرة الذهب ليلًا للوقوف على حالة المحطات والمعوقات التي تواجه ضخ المياه بالكميات المناسبة، حيث قام بالتوصل والاتفاق مع وزارة الموارد المائية والري والشركة القابضة لمياه الشرب على زيادة معدل منسوب المياه لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة.