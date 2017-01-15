محافظ الجيزة: خطة عاجلة لتطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تستهدف تنفيذ خطة عاجلة للقضاء على المناطق غير المخططة وتطويرها خلال 3 سنوات وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات في ظل الدعم الذى يقدمه الصندوق لتطوير العشوائيات بالمحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذى عقده مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية لبحث التعاون في مجال تطوير المناطق غير المخططة وغير الأمنة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز خلال اللقاء بحصر كل المناطق غير المخططة والتي بحاجة إلى تطوير وتحديد الاحتياجات اللازمة بتلك المناطق لتوقيع اتفاقية تعاون مع الصندوق والبدء في تطويرها.

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجنة لمتابعة أعمال حصر المناطق غير المخططة والاحتياجات اللازمة لها، مؤكدًا أن أعمال التطوير تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع وطلاء العقارات وإضفاء المظهر الجمالي على المناطق.

وأوضح راشد أن الأعمال تأتى تأكيدًا على حرص الدولة في رفع المستوى المعيشي لمواطني المناطق غير المخططة، وذلك في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق مع الصندوق للبدء في إنشاء سوق حضاري لاستيعاب الباعة الجائلين بمركز العياط، وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، إضافة إلى إنه تم الاتفاق مع وزارة الموارد المائية والري لتطوير سوق البدرشين.

وأشاد راشد بالتعاون المثمر مع الصندوق في إنشاء مساكن حضارية لسكان عشش السودان بالدقي بالإضافة إلى تطوير 6 مناطق غير المخططة بأحياء الهرم وشمال وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية.

ومن جانبه أكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن محافظة الجيزة تعد من المحافظات ذات التنوع الكبير وأن الصندوق يستهدف التعاون مع المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية واستغلال الإمكانات المتاحة.

وأشار صديق إلى أنه سيتم البدء في الأعمال عقب توقيع الاتفاقيات مع محافظة الجيزة، مؤكدًا أن خطة الصندوق هي القضاء على العمران غير المخطط بكل المحافظات والبالغ نسبته 40% من مدن مصر خلال عشر سنوات.

اللقاء الذى ترأسه محافظ الجيزة جاء بحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي المرافق بالمحافظة، وذلك لبحث سبل تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة الجيزة بالتعاون مع الصندوق.