محافظ أسيوط يعلن ضخ 115 مليون جنيه لتمويل 5500 مشروع

سلم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط 10 شيكات لبعض شباب الخريجين من المنتفعين بمشروعات وقروض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأسيوط ، ويعلن ضخ الجهاز لمبلغ 115 مليون حنيه لتمويل 5500 مشروع صغير ومتناهي الصغر وذلك في إطار خطة الرئيس السيسي لتنمية الصعيد وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ورميح عبدالحسيب مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأسيوط وايهاب عبد الحميد نائب مدير الجهاز.

وأشار المحافظ إلى أهمية توجيه طاقات الشباب إلى فتح مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل ومصدر دخل لهم مشيرًا إلى المشروعات وفرص العمل المتاحة من خلال مشروعات وبرامج جهاز تنمية المشروعات وبرنامج "مشروعك" وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة والتي تبنتها المحافظة وأعلنت عنها بجميع القرى والمراكز بمختلف وسائل الإعلام لحث الشباب على إقامة مشروعات جديدة ، لافتا النظر إلى أن المحافظة ستستمر في التنسيق مع رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص لمعرفة فرص العمل المتاحة لديهم في كافة التخصصات والمؤهلات الدراسية وطرحها للشباب الجاد للاستفادة منها فضلًا عن توفير فرص تدريبية لتنمية المهارات وتحقيق التوازن الأمثل بين احتياجات سوق العمل وقدرات الشباب.

وأضاف رميح عبدالحسيب أن الجهاز قام بتمويل 5500 مشروع صغير ومتناهي الصغر حققت 6600 فرصة عمل بتكلفة 115 مليون جنيه إجمالي ما تم ضخه خلال الربع الأول من عام 2019 وتضمنت مشاريع المرأة المعيلة والحرفيين وماكينات الخياطة لربات المنازل.



