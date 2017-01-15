لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تتفقد ميناء الغردقة البحري





تفقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ميناء الغردقة البحري، اليوم، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الانتهاء من أعمال تطويره.

كان في استقبال اللجنة اللواء سامح عبد العزيز مدير عام الميناء، الذي استعرض أهم أعمال التطوير التي تمت بالمنياء خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهميته السياحية فهو يدرج ضمن رحلات سفن الكروز السياحية، فأصبح ميناء سياحي عالمي ينافسالمواني الأخرى من حيث صالات السفر والوصول سواء الدولي أو المحلي.

ومن جانبها، قامت اللجنة بالمرور على أرصفة وصالات السفر والوصول، وأشادت بالجهود المبذولة من أجل العمل على راحة الركاب، وسرعة إنهاء الإجراءات،

ومنع أي تكدس في السفر أو الوصول، كما أشادت بالجهود المبذولة في جذب خطوط سياحيةعالمية جديدة للعمل به، هذا بالإضافة إلى توفير الإجراءات الأمنية المشددة، وكذلك توفير أجهزة المراقبة الأمنية.

أوصت اللجنة بمخاطبة العبارات العاملة على الخط الملاحي بضرورة تحديد أوزان أمتعة السفر والوصول حيث أن زيادة أوزان الأمتعة يؤثر على سيور حمل الأمتعة بالصالات .

وتابع اللواء رضا اسماعيل رئيس مجلس ادارة الهيئة زيادة أعضاء مجلس النواب للميناء وشدد على ضرورة وضع توصيات الأعضاء محل الأعتبار والتنفيذ الفورى .