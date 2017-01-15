"جامعة المنيا" تشارك بأسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة بالمنوفية

انطلق وفد جامعة المنيا من شباب الجامعة من متحدي الإعاقة للمشاركة في فعاليات الأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة؛ والذى تحتضنه جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة 1500طالب وطالبة من 20 جامعة مصرية تحت شعار "بنكمل بعض"؛ وذلك خلال الفترة من غد الأحد إلى 9 سبتمبر للتنافس في مختلف الأنشطة في ملتقى كبير يسهم في إطلاق طاقاتهم ومواهبهم.

وصرح الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا بأن وزير التعليم العالي سيطلق غدًا الأحد شارة البدء لفعاليات الأسبوع ليكون هو الأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة بعد أن تم تنظيم الأسبوع الأول بجامعة المنيا عام 2018 لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية لتكون لبنة لإطلاق أسابيع الشباب لمتحدي الإعاقة تطوف جميع جامعات مصر وتماشيًا مع دعوة رئيس الجمهورية بأن يكون عام 2018 عامًا لمتحدي الإعاقة؛ وذلك للعمل على دمجهم وإشراكهم بالأنشطة الطلابية بالجامعات واعترافًا بحقوقهم في المجتمع.

وأضاف عبدالنبي أن الطلاب من متحدي الإعاقة بجامعة المنيا قامت إدارة رعاية الطلاب بالجامعة بإعداد معسكرات التدريب والتأهيل لهم استعدادًا للمنافسة في مسابقات الأسبوع وتوفير جميع ما يحتاجونه من أدوات رياضية وتجهيزات وملابس للمشاركة؛ وذلك بمركز متحدي الإعاقة بالجامعة والذي افتتحته الجامعة ليكون نواة لتجمع طلاب الجامعة من متحدي الإعاقة، وعملت على تزويده بجميع الأجهزة التي تساعدهم في ممارسة أنشطتهم المختلفة الرياضية والعلمية والثقافية والاجتماعية والفنية والجوالة.

من جانبه أكد وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب ورئيس الوفد أن رعاية الطلاب بجامعة المنيا أحد أهم أدوات الجامعة لرعاية الطلاب من متحدي الإعاقة وصقل مواهبهم وتبني قدراتهم وإبداعاتهم، وتشارك الجامعة بوفد من 50 طالبًا وطالبة ومشرف ومدرب، وتم تأهيل الطلاب للمشاركة في ألعاب كرة الجرس وألعاب القوي والسباحة ورفع الأثقال والطالب والطالبة المثاليين والبحوث الاجتماعية والشطرنج ومسابقات الجوالة والمرشدات وأنشطة الشعر والمعلومات العامة والقرآن الكريم وأنشطة فنية والفنون التشكيلية.