محافظة الجيزة تنشر أرقام غرف العمليات لتلقي شكاوى المواطنين





فى إطار حرص محافظة الجيزة على زيادة فاعلية منظومة الشكاوى وسرعة المعالجة والرد على المواطنين تم تخصيص غرفة عمليات فرعية بكل حى ومركز ومدينة بنطاق المحافظة وذلك لتلقى شكاوى والبلاغات وتسريع وتيرة البحث والمعالجة والرد والتى تعمل على مدار الساعة .

ومن المقرر أن تستمر غرفة العمليات المركزية في استقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام 114 وواتس أب 01152860444.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بالالتزام بالرقم المخصص لتلقى الشكاوى والبلاغات وفقاً لنطاق كل حالة وذلك لتمكين العاملين بالمنظومة من التفاعل مع الحالات الواقعة بنطاق اختصاصهم ولضمان كفاءة العمل ، على أن يتم اللجوء للأرقام الخاصة بغرفة العمليات المركزية فى حالة عدم تلقى استجابة من الغرف الفرعية.

وإذ تؤكد محافظة الجيزة على أن جميع العاملين بالمنظومة قد تم تأهيلهم وفق أعلى مستويات الجودة للتعامل مع شكاوى المواطنين وأن الجميع يعمل لغرض رئيسى وهو توفير أفضل الخدمات للمواطنين وتقديم المساعدة لهم بشكل يرقى لمستوى توقعاتهم فى مقدمى الخدمة .



