اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

محافظ الوادي الجديد يناقش معوقات الاستثمار داخل المحافظة

محافظ الوادي الجديد يناقش معوقات الاستثمار داخل المحافظة

تاريخ النشر

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع   مجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وأعضاء مجلس 

إدارة الاستثمار، ومسئولي الاستثمار بالمراكز الإدارية، لمناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين وإيجاد الحلول العاجلة 

لهذه المشكلات في إطاراللوائح والقانون المنظم لذلك.

 تمت مناقشة آليات تعديل الأنشطة الاستثمارية واستبدالها لبعض الشركات، والكيان القانوني لها، وإنذار الشركات غير الجادة ومنح مهلة 

قانونية للشركات المتعثرة. 

وفِي نهاية الاجتماع، وجه المحافظ بضرورة دعم المستثمرين الجادين، وتقديم جميع التسهيلات، والسرعة في إنهاء إجراءاتهم بهدف

جذبهم للاستثمار داخل المحافظة، نظرًا لما تتمتع به الوادي الجديد من مجالات متعددة للاستثمار.

 


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content