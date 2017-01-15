محافظ الوادي الجديد يناقش معوقات الاستثمار داخل المحافظة

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وأعضاء مجلس

إدارة الاستثمار، ومسئولي الاستثمار بالمراكز الإدارية، لمناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين وإيجاد الحلول العاجلة

لهذه المشكلات في إطاراللوائح والقانون المنظم لذلك.

تمت مناقشة آليات تعديل الأنشطة الاستثمارية واستبدالها لبعض الشركات، والكيان القانوني لها، وإنذار الشركات غير الجادة ومنح مهلة

قانونية للشركات المتعثرة.

وفِي نهاية الاجتماع، وجه المحافظ بضرورة دعم المستثمرين الجادين، وتقديم جميع التسهيلات، والسرعة في إنهاء إجراءاتهم بهدف

جذبهم للاستثمار داخل المحافظة، نظرًا لما تتمتع به الوادي الجديد من مجالات متعددة للاستثمار.



