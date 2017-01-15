"نائبة البحر الأحمر" تراجع أعداد الحصر لمتضرري السيول

راجعت الدكتورة يسرا عطية نائبة محافظ البحر الأحمر صباح اليوم كشوفات وأعداد الحصر لمتضرري السيول والمستحقين للوحدات السكنية بمدينة حلايب، مؤكدة تسليم الوحدات لكل الأسر المتضررة حسب أولية الأضرار التي لحقت بهم؛ وذلك بما لا يخالف الشروط والضوابط.

وأشارت نائبة المحافظ الى الأولوية للمستحقين والذين تم حصرهم من قبل اللجنة المشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي ومجلس مدينة حلايب والذين انطبقت عليهم الشروط وهم الأسر التي أضيرت منازلهم بشكل كامل كمرحلة أولى.

هذا وتستمر لجنة الحصر في عملها بحصر كل الحالات الأخرى؛ وذلك لتسليمهم الوحدات السكنية اللائقة بهم في القريب العاجل.

من جهة أخرى قامت نائبة المحافظ يرافقها وفد أمنى رفيع المستوى ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة "التضامن الاجتماعي، وشركة الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز الإسكان والتعمير...الخ" بتقديم المساعدات الاجتماعية للأهالي ومتضرري السيول بمدينة حلايب.

جدير بالذكر أنه تم تسليم عدد١٠٥٠بطانية و٤٧٥ لحافًا وعدد من المراتب، بالإضافة إلى عدد من المساعدات المقدمة من العديد من الجمعيات الأهلية والخيرية لأهالي المدينة.



