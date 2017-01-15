محافظ أسيوط يسلم عقود تقنين للمستفيدين من واضعي اليد على أراضي الدولة

سلم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط 27 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على تلك الأراضي بإجمالي مساحة 234 فدان زراعة و5 ألاف متر مباني.

جاء ذلك ضمن أعمال لجان تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وفقًا للصالح العام وطبقاً للقانون؛ وبذلك يصل عدد عقود التقنين المسلمة للمواطنين حتى الآن 228 عقدا.

ولفت إلى أنه سيتم تسليم باقي العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاة للشروط على دفعات متتالية فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز والمدن وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.

وقال محافظ أسيوط إن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.

وأكد المحافظ ضرورة تسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين؛ وذلك في إطار الدفع بجهود الحكومة في هذا الشأن بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون موجها رؤساء المراكز بمواصلة الجهود المبذولة واستكمال الطلبات المقدمة من المواطنين كل في نطاق مركزه مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.