غدًا .. انطلاق مبادرة "صحتك تهمنا" بالوادي الجديد

أعلن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إطلاق مبادرة "صحتك تهمنا" غدًا الأحد، بالتنسيق مع عدد من الوزارات، وذلك لتوعية أبناء محافظة الوادي الجديد بشأن ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بصورة لافتة للأنظار.

وأشار النائب إلى أن هذا الأمر يشكل خطورة كبرى على حياة المواطنين، ويمثل كارثة صحية، حيث طالب بتشكيل لجنة من الوزارات والهيئات المعنية بالظاهرة لوضع الحلول اللازمة ومواجهتها، لضمان عدم وجود أية مسببات لإصابة المواطنين بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تنظيم الحملات التوعوية للمواطنين، وحثهم على اتباع الطرق اللازمة للوقاية من الأمراض المزمنة.

وأكد أن الموضوع وجد اهتمامًا بالغًا من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، لما يحمله من أهمية قصوى تخص صحة المواطنين، مشيرًا إلى صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات الصحة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والموارد المائية والري، بالإضافة إلى محافظة الوادي الجديد، وذلك لتنفيذ عدة أعمال مثل تحليل مياه الشرب ومراجعة الاشتراطات الصحية للأطعمة وأنظمة الغذاء في ربوع المحافظة، وتقييم مدى صحة ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المزمنة بين أهالي الوادي الجديد، بالإضافة إلى الوقوف على أسباب ارتفاع نسبة الإصابة بهذه الأمراض، فضلًا عن تنفيذ عدة حملات لتوعية المواطنين بشأن طرق الإصابة بالأمراض المزمنة وكيفية تجنبها.

كان النائب تامر عبد القادر قد تقدم بطلب للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف خلاله عن انتشار ظاهرة غريبة بين أبناء محافظة الوادي الجديد، وتتمثل في ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض "السرطان، والفشل الكلوي، والكبد"، بشكل ملحوظ عن نسب الإصابة العادية.



