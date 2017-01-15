إجراء مناورة إخلاء وهمية بمستشفيات بنها الجامعية

شهدت مستشفيات جامعة بنها صباح اليوم السبت تنفيذ مناورة إخلاء وهمية؛ وذلك للتدريب على طرق الإخلاء السريع وكيفية التعامل مع الأزمات والطوارئ حال وقوعها، بالإضافة إلى التدريب على كيفية التدخل السريع لإنقاذ المرضى والمتواجدين داخل المستشفى؛ حيث دفعت مديرية أمن القليوبية بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف وسيارتي إطفاء وفريق عمل للتدخل السريع بقيادة الرائد أحمد شعراوي بإدارة الحماية المدنية بالقليوبية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية وبالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية وإدارة الأمن الإداري بالجامعة وبتشكيل فريق عمل ضم وكلاء كلية طب بنها الدكتور محمد جودة والدكتورة راندا مصطفى والدكتورة إيمان البيطار وبحضور الدكتور محمد شاكر نائب مدير المستشفى والدكتور عمرو الدخاخني مدير الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

من جانبه أشاد الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب بالتنسيق والتعاون الذي تم بين الأجهزة الأمنية وجميع أجهزة الحماية المدنية والأمن الصناعي والإداري بالجامعة، معربًا عن سعادته بدقة تنفيذ المناورة في إطار التدريب الجاد على التعامل مع الأزمات والطوارئ حال وقوعها.