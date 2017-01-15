مستقبل وطن ينظم معرضين لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بسوهاج

قال اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن، بمحافظة سوهاج، أن أمانة العمل الجماهيري بالحزب، بالتعاون مع أمانتي مدينة طهطا ومركز جهينة، نظمت معرضين لبيع الأدوات المدرسية للجمهور بأسعار مخفضة عن المعروضة في السوق.

تأتي هذه المعارض في إطار مبادرة (أهلا مدرستى) الذي أطلقها الحزب برئاسة المهندس أشرف شاد الشريف، للتخفيف عن المواطنين وأولياء الأمور، ومساعدتهم في رفع الأعباء والالتزامات الأسرية الملقاة على عاتقهم، وبخاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد من خلال توفير المستلزمات المدرسية بأسعار تقل عن مثيلاتها المعروضة في السوق.

ومن جانبه، قال عرفات الهواري، أمين العمل الجماهيرى بالحزب، أن أمانة بندر طهطا، بالتعاون مع أمانة العمل الجماهيري، أقامت معرضها لبيع المستلزمات المدرسية على مساحة 8 أمتار مربع بجوار مسجد عبد العال أمام مزلقان السكة الحديد بالمدينة؛ كما أقامت أمانة مركز جهينة معرضها على مساحة 10 متر مربع أمام موقف سيارات المركز بحري مركز شرطة جهينة.

أكد عرفات أنه من خلال هذه المعارض يتم بيع الأدوات المدرسية المتنوعة من: شنط، وكشاكيل، وكراسات، ومقالم، وأقلام، واستيكرات وغيرها بأسعار مخفضة تقل بنسبة 40% عن مثيلاتها في المحال والمكتبات المدرسية.



