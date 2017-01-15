محافظ مطروح يوجه بتكثيف حملات مكافحة الحشرات خلال فصل الصيف



بناءً على توجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بتكثيف حملات المكافحة الحشرية، وناقلات الأمراض لحماية البيئة ومنع انتشار أمراض الصيف



وحرصًا على الصحة العامة.

صرح الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة بمطروح، نظمت حملة موسعة لمكافحة الحشرات الطائرة ناقلات الأمراض كالذباب والبعوض وغيرها، مع توفير المبيدات وأجهزة الرش اللازمة، حيث شملت الحملة مناطق باب البحر، والأندلسية، وعزبة المغاربة.

وأضاف أن الحملات مستمرة بواقع مرتين يوميًا صباحًا ومساءً، فى جميع أنحاء المدينة باستخدام أجهزة الرزار والضباب للقضاء على جميع الحشرات مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثرها مثل أماكن تجمعات القمامة فى الشوارع من أجل بيئة صحية خالية من الأمراض.



