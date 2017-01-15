محافظ البحر الأحمر يشهد احتفالية مديرية الأوقاف برأس السنة الهجرية





شهد اللواءأحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، مساء اليوم ، الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف البحر الأحمر بمناسبة رأس السنة الهجرية بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة ، بحضور اللواء علي شوكت رئيس المدينة والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف والشيخ رفعت ثابت المستشار الديني للمحافظة ، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها كلمة الشيخ جمال عواد التى تحدث فيها عن فضل الهجرة النبوية الشريفة مع ضرورة الاستفادة من دروسها العظيمة وليس الاستماع إليها فقط وأخذ العبرة والعظة من معناها وهدفها وأولها الالتزام بالأمانة التى اتصف بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد هجرته ، مع التأكيد على أن الهجرة كانت رسالة تأكيد على العمل الجاد وكيف تحول المهاجرين المستضعفين إلى دولة قوية

كما تحدث الشيخ رفعت ثابت عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية والتي جسدت منهجا عظيما في التخطيط والإعداد الجيد والمدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله

وفى نهاية الاحتفالية تقدم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالتهنئة لكل أهالى المحافظة وقياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد مع تمنياته أن يعود على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والأمان



