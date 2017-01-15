صحة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول‎

رفعت مديرية الصحة في البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة؛ وذلك لمواجهة أخطار السيول خاصة جنوب مدن المحافظة بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية على مدار الــ٢٤ ساعة، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من جاهزية جميع أقسام الاستقبال والطوارئ، كما تم تكثيف النوبتجيات وأعداد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين ومنع الإجازات والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات.

وأضاف أنه تم التأكد من توافر جميع فصائل الدم ومشتقاته وتوافر الأمصال والطعوم ومصادر الطاقة وتجهيز فرق الانتشار السريع حال الاحتياج اليها، كما تم تكليف فريق مكافحة ناقلات الأمراض برش أماكن تجمعات المياه والتنسيق مع الإسعاف وأيضًا تم التنسيق مع جميع الإدارات المعنية بالمحافظة.

حيث شهدت مدينة مرسي سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق بها وعدد من الأودية الجبلية مما تسبب في إغلاق بعض الطرق الخارجية بالمدينة ودفعت الوحدة المحلية لمدينة مرسي علم عدد من المعدات لفتح وإزالة عوائق الطرق وفتح الطريق أمام السيارات.

كما أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسي علم عن غلق طريق "مرس - علم أدفو" بالتعاون مع مرور محافظة أسوان، كما تم توقف الحركة المرورية قبل منطقة الشيخ مالك بـ3 كم جنوب مدينة القصير لمرور السيل بتلك المنطقة.