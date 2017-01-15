حزب "مستقبل وطن" بالوادي الجديد  ينظم دورة في الإسعافات الأولية

نظمت أمانة المرأة بحزب "مستقبل وطن" بمركز الخارجة، بالتعاون مع نقابة التمريض الفرعية بالمحافظة، دورة في الإسعافات الأولية وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة. والتي حاضر خلالها رأفت على صالح نقيب الممرضين بالوادي الجديد.

من جانبه أكد الدكتور محسن عبد الوهاب، أمين الحزب بمركز الخارجة، أن الدورة تستمر لمدة ثلاثة أيام بدءً من 25 -28 يونية الجاري، بحضور 100 متدرب ومتدربة.

وقالت كاميليا كمال، أمينة المرأة بأمانة مركز الخارجة، إن الدورة شهدت إقبالًا كثيفاً من المواطنين يفوق العدد المستهدف، مما أدى إلى مد فترة الدورة وتقسيم المتقدمين إلى 3 مجموعات على 3 أسابيع، كما سيتم منح المتدربين شهادة معتمدة بالتدريب على هذه الإسعافات الأولية .



