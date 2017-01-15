تحرير 39 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بديرمواس بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا 39 مخالفة ضد أصحاب المخابز البلدية المخالفة ، وذلك خلال حملة مكبرة شارك فيها مدير الرقابة التموينية ونواب المركز والتفتيش الإداري ، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالمرور على المخابز البلدية للوقوف علي جودة الخبز لجمهور المواطنين والحفاظ على رغيف الخبز وجودته ومواصفاته .

قال المهندس على غلاب رئيس المركز إن الحملة مستمرة على مستوى قرى المركز حيث أسفرت عن تحرير 39 مخالفة خلال يومين جاءت المخالفات ما بين نقص وزن وغير مطابق للمواصفات ونظافة وعدم وجود ماكينة صرف وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل وإدارة منشأة بدون ترخيص ، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين .



