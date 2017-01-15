محافظ المنيا يتابع فعاليات "تعزيز المواطنة" بقرية العور

تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، عدداً من الأنشطة التوعوية والتثقيفية، التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بقرية العور بمركز سمالوط، حيث تستمر الفعاليات على مدار 6 أيام لنشر قيم المواطنة وقبول الأخر، وذلك ضمن برنامج "تعزيز المواطنة" في نسخته الثانية، والذي يستهدف 44 قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجًا في الفترة من 27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020.



وأكد المحافظ أن الهدف من تلك الأنشطة نشر الوعي الثقافي، الذي يُعد ركيزة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، لافتاً إلى أن الجهات المشاركة في الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها بالقرى المستهدفة في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة والتي قوامها الأساسي بناء الإنسان وتعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات.

وتابع المحافظ خلال جولته الأنشطة والفعاليات التي نفذتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، والتي تنوعت ما بين تسليم أجهزة تعويضية وتقديم مساعدات مالية و6 مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى توزيع ملابس رياضية و40 شنطة أدوات مدرسية للتلاميذ من أبناء القرية.

كما تفقد المحافظ منافذ مديرية التموين التي أقامتها بالقرية لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ المتحركة للتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء التجار، وكذلك تفقد القوافل العلاجية التي تنظمها مديرية الطب البيطري.

فيما قامت مديرية الشباب والرياضة بتنظيم مجموعة من الدورات الرياضية والمسابقات للنشء والشباب من أبناء القرية بهدف تعزيز قدراتهم واكتشاف مواهبهم، بالإضافة إلى عقد ندوة حول المواطنة وقبول الأخر من أجل دعم روح الولاء والانتماء.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات والأنشطة منها إقامة عدد من الورش الحرفية منها ورش للفنون التشكيلية، وورشة قطعة ديكور من الخشب البوهيمي، ورشة وحدة إضاءة من المعدن المفرغ وحرف ومشغولات للمرأة منها خرز واكسسوارات ــ جلود بالكروشيه، ورشة فنون تشكيلية للأطفال.



