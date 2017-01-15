بدء تنفيذ حملة "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرةالإسبوع المقبل





أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، عن بدء تنفيذ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الاسرة بالمجان فى مدن وقرى المحافظة بدءا من الإسبوع المقبل وذلك ضمن مبادرة " أيامنا أحلى " التى يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري لتنفيذ اعمال الحملة بحضور الأستاذ كمال شلبى السكرتير العام ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والاوقاف والتضامن الاجتماعي ومسئولي الكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من القيادات التنفيذية

أوضح محافظ قنا أنه سيتم تنفيذ الحملة تحت اشراف قطاع السكان وتنظيم الأسرة وذلك على مرحلتين الأولى تشمل مدن ( نجع حمادى ، قنا ، نقاده ، قفط ، قوص ) خلال الفترة من 8 الى 12 سبتمبر الجارى والثانية تشمل مدن ( ابوتشت ، فرشوط ، دشنا ، الوقف ) خلال الفترة من 15 الى 19 سبتمبر الجارى مؤكدا على ان الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقري المحافظة لاسيما المناطق التى لا تتوافر فيها تلك الخدمات بدرجة كافية وتوعية الأسر بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة .

واضاف أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعى المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة ومن ثم خفض معدلات الإنجاب بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين الخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للمواطن المصري .

ومن جانبه اشار وكيل وزارة الصحة الي انه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الانجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدي بالمجان بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحى والندوات الإعلامية عن أهداف الحملة واهميتها من خلال مراكز الاعلام بالمدن والرائدات الريفيات ومختلف الجهات المعنية مشيرا الى انه سوف يتم تخصيص عدد 250 عياده ثابته و 15 متنقلة لضمان وصول الخدمات لكافة السيدات المستهدفات فى القرى والنجوع

جدير بالذكر انه تم تنفيذ المرحلة الأولى من حملة " حقك تنظمى " بمحافظة قنا فى ديسمبر الماضى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع مديريات التعليم والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجمعيات الأهلية والمحليات



