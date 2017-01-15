محافظ الفيوم يعقد اللقاء الاسبوعي لخدمة المواطنين

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بحضور اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن والمصالح ومديري العموم وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني،وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، ورئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، للاستماع لشكاوى المواطنين وتقديم الحلول المناسبة لها .

وخلال اللقاء كلف محافظ الفيوم مسئولي التضامن الإجتماعي بتوفير المعاشات والمساعدات المادية والعينية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية نظراً لظروفهم الإجتماعية الصعبة، ووجه بعض الجمعيات الأهلية بدراسة عمل مشروعات صغيرة لبعض الحالات.كما كلف وكيل وزارة القوي العاملة بتوفير وظائف لبعض الشباب بالقطاع الخاص .

كما كلف المحافظ,مسئول التفتيش المالي والإداري بفحص شكوى أحد المواطنين لتضررة من إقامة منشئة فندقية بدون ترخيص بقرية تونس ,وفحص شكوي أحد المواطنيين لتضررة من إزالة مزرعة دواجن الخاصه به بقرية المستقبل بمركز يوسف الصديق , وتحويل شكوي فصل مدرسة بمدرسة نفيسه الحصري للتفتيش المالي والإداري كما كلف وكيل وزارة الصحة بتحويل أحد المواطنيين الى المستشفي لتوقيع الكشف الطبي عليه , وتوفير العلاج اللازم لبعض الحالات المرضية , كما اصدر توجيهاته لرئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي لحل مشكلة انقطاع المياه بقرىة مجلي حنا بمركز اطسا , كما كلف مسئول مجلس مدينة سنورس بفحص شكوي أهالي قرية سنهور القبلية بغلق مغسلة بدون ترخيص, كما كلف مسئول مجلس مدينة الفيوم بفحص شكوي أحد المواطنيين لتضررة من غرق منزله بسبب خزانات مياه الصرف الصحي الخاصة بالجيران بجوار مستشفي الصدر.



