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زراعة الأشجار كمصدات للرياح بالقرى النائية في الوادي الجديد

زراعة الأشجار كمصدات للرياح بالقرى النائية في الوادي الجديد

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في تصريح خاص ل "بوابة ماسبيرو" أكد رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، يوسف مرزوق، أنه تم الانتهاء من زراعة عدد من الأشجار كمصدات للرياح شمال القرية لوقف زحف الرمال على الزراعات ومساكن المواطنين ومكافحة التصحر ضمن الخطة التي وضعها المحافظ، محمد الزملوط.

 وأضاف مرزوق  أن المحافظة تقدم كل الدعم للأهالي من خلال دعمهم بالأشجار وخطوط المياه اللازمة لإقامة أحزمة خضراء حول القرية لوقف الرمال المتحركة، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة تم تنفيذها بعدد من القرى الأخرى.

 وفي سياق آخر، أكد رئيس مركز باريس أنه تم فتح الطريق المؤدى للقرية وتسويته ورفع الرمال المتراكمة به وكذلك الشوارع الداخلية جراء العواصف الترابية التي تعرضت لها المحافظة خلال الفترة الماضية.

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