زراعة الوادي الجديد توفر مبيدات زراعية لباريس مقاومة للفئران والقوارض

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل الزراعة بالوادي الجديد، عن الاستجابة لمطالب مزارعي قرى "الشب" جنوب مركز باريس بتوفير مبيدات زراعية لمقاومة فئران الحقول الزراعية والقوارض

وأكد المرسي، أن أعمال مقاومة القوارض في المنطقة ستبدأ خلال أيام وعلى مدار الأسبوع الجاري والمقبل،

كما ستعقد المديرية سلسلة ندوات إرشادية عن الطرق العلمية والصحيحة والحديثة لزراعة النخيل، والزراعات الشتوية المقبلة لمزارعي المنطقة من مهندسي ومشرفي الإدارة الزراعية بمركز باريس بقيادة المهندس سمير عبد اللطيف.



وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن لجنة مشتركة من الزراعة والري والتضامن الاجتماعي والوحدة المحلية لمركز باريس، زارت قرى "الشب" للوقوف على متطلبات المزارعين بالمنطقة وتلبية احتياجاتهم

وفي سياق متصل أعلن رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كمال إبراهيم، عن استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية الموشية لخدمة 5 قرى بالمركز بتكلفة إجمالية 7 مليون و800 ألف جنيه مؤكداً أن المشروع يشمل خطوط طرد بطول 2.5 كم، وخطوط انحدار بطول 5 كم، ومحطة رفع رئيسية جري تنفيذ 65 % منها، و 3 كم من خطوط الانحدار، و 1.5 كم م خطوط الطرد.

وأضاف، أن المشروع سيخدم قرية الموشية و4 توابع هى عزب: "عين السنطة الشرقية – عين السنطة الغربية – عين القرشى – عين الولى"، على أن يدخل المشروع الخدمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة



