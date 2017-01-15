إعادة رصف 3 طرق بمركز ديرمواس بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، عن إعادة رصف 3 طرق داخل المركز، وذلك فى إطار الخطة الموحدة للعام المالي 2018/ 2019، وتنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا للتيسير على المواطنيين وسهولة الحركة المرورية وتفادي وقوع الحوادث.



قال المهندس علي غلاب رئيس المركز، إن الوحدة المحلية أنهت أعمال رصف طريق53 اتجاه قرية الرحمانية بطول 700 متر، وإعادة رصف طريق أيراد الدلجاوي من طريق 270 اتجاه عزبة الفره بطول850 متر، وإعادة رصف طريق 454 من الرصف الحالي ببني سالمحتى أوده باشا بطول1.3 كم.

وفِي نفس السياق، وبمعرفة قطاع الكهرباء تم شراء وتوريد قطع غيار، وأدوات كهربائية، وأعمدة إنارة بمشتملاتها، وكشافات ولمبات ليد، وتركيب 4 أكشاك بالمحولات للإنارة شملت طرق: تل بني عمران البرشة، واسمو العروس بني حرام كوبري أبو العلا، والبدرمان نزلةالمسيح، وعزبة الذعر طلمبات البدرمان.



