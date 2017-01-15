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ضبط نصف طن جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي بالغردقة

ضبط نصف طن جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي بالغردقة

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 تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط عدد 25 صفيحة جبن بإجمالي وزن 500 كجم منتهي الصلاحية  وغير صالح للاستهلاك الآدمي وذلك خلال حملة على المنشآت التجارية بالغردقة بالاشتراك مع تموين البحر الأحمر 

كان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى  إخطاراً من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط قسم مباحث التموين بحملة تموينية أسفرت عن ضبط  ( السيد م) م - الدقهلية مسئول عن ثلاجة مواد غذائية  وبحوزته عدد 25 صفيحة جبن بإجمالي وزن 500 كجم منتهي الصلاحية  وغير صالح للاستهلاك الآدمي . 

وتبين من التحقيقات أن المضبوطات ملك (خالد م) صاحب شركة مواد غذائية وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 13684/2019 جنح ثان الغردقة  

كما تمكنت الحملة من ضبط  10 القضايا قضايا تموينية متنوعة أخرى وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة



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