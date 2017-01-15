ضبط نصف طن جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي بالغردقة

تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط عدد 25 صفيحة جبن بإجمالي وزن 500 كجم منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي وذلك خلال حملة على المنشآت التجارية بالغردقة بالاشتراك مع تموين البحر الأحمر.

كان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطاراً من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط قسم مباحث التموين بحملة تموينية أسفرت عن ضبط ( السيد م) م - الدقهلية مسئول عن ثلاجة مواد غذائية وبحوزته عدد 25 صفيحة جبن بإجمالي وزن 500 كجم منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي .

وتبين من التحقيقات أن المضبوطات ملك (خالد م) صاحب شركة مواد غذائية وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 13684/2019 جنح ثان الغردقة

كما تمكنت الحملة من ضبط 10 القضايا قضايا تموينية متنوعة أخرى وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة







